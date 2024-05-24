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矢沢永吉さん☆SBT
商品番号 B18855723605
商品名

矢沢永吉さん☆SBT
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンサートツアーで当選した非売品の希少なSBTです。未使用品ですが袋から出して大切にクローゼット保管しています。経年劣化等気になる方、神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします☆
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