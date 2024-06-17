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GAMEシリーズ　ペイトン\u0026オニール\u0026松井秀喜
商品番号 U23379212070
商品名

GAMEシリーズ　ペイトン\u0026オニール\u0026松井秀喜
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,861 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2003から2004にレイカーズに所属していた、ゲイリ•ペイトン\u0026シャキール•オニールです。オニールの箱は、黄ばんでますが、ヤニの黄ばみじゃなくプラスチックの劣化だと思います。購入後一度も箱から出していないので、本体には、問題ありません。NYヤンキース所属の松井秀喜です。3体セットです。バラ売りは、いたしません。宜しくお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···バスケットボール性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュア
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