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- GAMEシリーズ ペイトン\u0026オニール\u0026松井秀喜
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商品詳細
2003から2004にレイカーズに所属していた、ゲイリ•ペイトン\u0026シャキール•オニールです。オニールの箱は、黄ばんでますが、ヤニの黄ばみじゃなくプラスチックの劣化だと思います。購入後一度も箱から出していないので、本体には、問題ありません。NYヤンキース所属の松井秀喜です。3体セットです。バラ売りは、いたしません。宜しくお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···バスケットボール性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/Taipei504471.html
http://narcologia.ru/goods/displease521631.html
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