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ご覧いただきありがとうございます。セガトイズのグランドピアニストプラスカラー ブラック♢サイズ♢外形寸法(本体)幅:244高さ:173奥行:330高さは天板を閉じた状態です。重量 約2.5kg内蔵曲(自動演奏)100曲♬クラシック٠ジャズ٠ポップス ポピュラー等音量調節あり 実際のグランドピアノの約６分の１サイズ自動演奏機能で約４㎜８８の鍵盤が音に合わせて忠実に動きます。また、手動演奏機能もあり実際に弾くことも可能です。動作確認しましたが、鍵盤も音色も正常です。久々に動かしたので不安でしたが、とってもキレイな音色でした♬付属品脚受け皿×３鍵盤カバー×１ピアノカバー×１椅子×１接続ケーブル×１取扱説明書が、クローゼットにしまっていたためのシミ(消毒済みです)箱のスレ、SDカードとドライバーなしのため、傷もなくキレイな状態ですが、お値段低くしました。お部屋に飾りやすい大きさなので色々な場所に飾って音楽を聴いて頂ければと思います。自宅保存商品です。ご了承頂ける方にお買い上げ頂ければ幸いです。丁寧に梱包してお届け致します。宜しくお願いいたします♪#電子ピアノ#セガトイズ#グランドピアニストプラス#音楽#ブラック#クラシック#ジャズポピュラー#ポップス