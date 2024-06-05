BOSS BR-800 マルチトラックレコーダー MTR

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BOSSBR-800マルチトラックレコーダーMTRACアダプター付属無しインアウト、録音、ボタン動作など各種確認済み。外装綺麗な状態です、わずかな傷、細かい擦れについてはご了承下さい。動作確認はBOSSの純正ACアダプターで行いました。アダプターは他用途に使うため付属しませんのでご注意下さい。電池は試してないので動作保証は致しませんのでご了承下さい。◎付属品外箱CD-ROM他、注意事項の紙など取扱説明書無しACアダプター無し発送はプチプチ包装を施した上でダンボール梱包にて出荷致します。運送便はヤマト、もしくは佐川急便での対応となります。