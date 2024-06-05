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マイキット150 復刻版
商品番号 R60851966462
商品名

マイキット150 復刻版
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 5,600 円
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商品詳細

昔知人にもらい、開封はしましたが組み立てが面倒で結局しまっておりました。箱を開けただけで中は触っていないので、パーツなどは全て揃っております。現在はほぼ市場に出回っていないようです。テープの剥がれ、黄ばみ、箱の汚れなどありますのでやや傷や汚れ有りとしております。説明書らしき冊子もあります。学研大人の科学
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