マイキット150 復刻版

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商品詳細
昔知人にもらい、開封はしましたが組み立てが面倒で結局しまっておりました。箱を開けただけで中は触っていないので、パーツなどは全て揃っております。現在はほぼ市場に出回っていないようです。テープの剥がれ、黄ばみ、箱の汚れなどありますのでやや傷や汚れ有りとしております。説明書らしき冊子もあります。学研大人の科学
http://narcologia.ru/goods/preference500138.html
http://narcologia.ru/goods/freezer433698.html
http://narcologia.ru/goods/composite816154.html
大人の科学シリーズ マイキット150復刻版
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