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- 【限定1本】SANKYO ETUDE PA シルバー 950 フルート 頭銀製
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商品詳細
◇ご覧頂きありがとうございます(^^)ご購入の際は、プロフィールを御一読下さいませ。◆SANKYOETUDEPAシルバー 銀製 ag950 フルート サンキョー エチュードサンキョウフルート【コンディション】あくまでリユース商品になりますので、使用によるスレや打痕等の細かな傷みが御座いますが、タンポの破れや音出しに差し支える様なダメージは御座いません。写真にてご確認頂けますと幸いです(^^)【付属品】・本体・ハードケース・クリーニングロッド✨デリケートな商品になりますので、清掃をし厳重な梱包にて納品させて頂きます。10.23
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