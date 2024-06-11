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【限定1本】SANKYO ETUDE PA シルバー　950 フルート　頭銀製
商品番号 T19024920255
商品名

【限定1本】SANKYO ETUDE PA シルバー　950 フルート　頭銀製
ブランド名 サンキョー
特別価格 税込 31,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇ご覧頂きありがとうございます(^^)ご購入の際は、プロフィールを御一読下さいませ。◆SANKYOETUDEPAシルバー　銀製　ag950　フルート　サンキョー　エチュードサンキョウフルート【コンディション】あくまでリユース商品になりますので、使用によるスレや打痕等の細かな傷みが御座いますが、タンポの破れや音出しに差し支える様なダメージは御座いません。写真にてご確認頂けますと幸いです(^^)【付属品】・本体・ハードケース・クリーニングロッド✨デリケートな商品になりますので、清掃をし厳重な梱包にて納品させて頂きます。10.23
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