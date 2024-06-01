TOKAI リッケンバッカータイプ

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TOKAIのリッケンバッカータイプです。テールピースとノブはオリジナルがリッケンぽくなかったので、グレコの物に変えてます。他はオリジナルです。鳴りもよく、メッキのくすみもありません。20年以上前に新品購入しましたがほとんど使ってません。家で時々鳴らしたのみです。弦は新品に張り替えました。使用感のないソフトケース付けます。操作系ガリ無く完動品ですが、なにぶん中古品ですのでご考慮のうえNCNRでご購入ください。当方奈良市在住ですので、近畿圏内なら直接受け渡し可能です。