コカコーラOH!BOY パブミラー

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素材···ガラステイスト···アンティーク・クラシック縦30cm×横45cmこの度商品をご覧いただきまして、誠に有難う御座いますこちらの商品は知人から約20年程前に譲り受けたものですが、とてもレトロな置物となっております今ではどこにも売ってないような、人とは一味違ったものだとおもいます保存状態としましては、物置にしまっておりましたので、特に目立った傷はなく、お気に召されるものになるとおもいますコカ・コーラのビンテージのパブミラーです。ビンテージの雰囲気たっぷりで、お部屋に置いておくだけでもとってもかわいいお品です。ヴィンテージ物やアメリカンな雰囲気が好きな方にとてもおすすめです。ぜひぜひご検討くださいなお、他のサイトにも出店しておりますので、お買い求めの際はコメントお願いします