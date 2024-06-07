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エクスプラス 大怪獣シリーズ ガメラ
商品番号 C20073572414
商品名

エクスプラス 大怪獣シリーズ ガメラ
ブランド名 エクスプラス
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エクスプラス大怪獣シリーズガメラの未開封品です！未開封品ではありますが後ろが凹んでいますのでご了承ください！トラブル防止のため返品は不可とさせていただきますのでご了承ください！人気キャラクター···ゴジラ人気キャラクター···ガメラ#ガメラ#大怪獣シリーズ
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