エクスプラス 大怪獣シリーズ ガメラ

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エクスプラス大怪獣シリーズガメラの未開封品です！未開封品ではありますが後ろが凹んでいますのでご了承ください！トラブル防止のため返品は不可とさせていただきますのでご了承ください！人気キャラクター···ゴジラ人気キャラクター···ガメラ#ガメラ#大怪獣シリーズ