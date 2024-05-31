VOX VU-33HK-NY-MG キティ ウクレレ

※9/19写真追加※念のため価格を戻していますVOXから登場するウクレレVU-33HK/VU-55HKは、世代を越えて人気を誇るキャラクター「ハローキティ」との限定コラボレーション・モデル。サウンド・ホールには、ハローキティの顔をあしらったオリジナル・インレイ仕様で、愛らしいルックスに仕上げました。ウクレレ本体としてのポテンシャルも高く、マンゴー材の中でも希少な材を使用したVU-33HKは、自然のままの風合いを活かし、スポルテッドもポイントになるモデルも含め、一本一本が違った表情を見せる愛すべきウクレレ。ウクレレ独特の癒し系サウンドとハローキティならではの愛すべきキャラクターとのベスト・マッチングにより、ウクレレ演奏がさらに楽しくなることをお約束します。定価：¥49,500(税込)--楽器屋さんの説明文から引用頂きものですが楽器の才能がないため大切にしてくださる方にお譲りします。ほとんど触れておりません。美品です。・ウクレレ本体の説明書・画像2枚目のクリップチューナー（+説明書）・画像2枚目のキティちゃんが刺繍されたソフトケース厳重に梱包されていましたので、外箱ごとそのまま発送いたします。即購入優先種類···ウクレレ



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