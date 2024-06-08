Ibanez ASV100FMD-YSL セミアコースティックギター

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IbanezアイバニーズASV100FMD-YSL検索してもあまり出品されていませんので希少かと思います。お調べになりご検討を宜しくお願い致します。必ずプロフを一読してからお読み下さい。オリジナルハードケース付き。元々エイジドのギターです。以下引用Tri-Soundスイッチによりネック側ピックアップはシリーズ⇔コイルタップ⇔パラレルの3パターンのワイアリングを選択可能です。クセが少なくナチュラルな鳴りが特徴で、高級BOXギターでは定番スペックと言える牛骨ナットを採用、斜めに入れられたスリットによりスムーズな弦交換が可能なQuikChangeIIIテールピース、コントロールのしやすさと視認性の高さを兼ね備えたハニー・ゴールド・カラーのSureGripIIIノブ、ヴィンテージ・カラーのピックガード\u0026スイッチ・キャップ。Necktype：Artstar3pcMahogany/Mapleset-inneckBody：FlamedMapletop/back/sidesbodyFretboard：BoundEbodyfretboardw/Acrylic\u0026Abaloneblockinlayピックアップはオリジナルから57classicと57classicplusに交換してますので即戦力で使用出来ます。取付け含め３万円前後はすると思います。もちろんネック折れや補修歴もありません。ネックの状態も問題なく低めの設定で良好です。ロッドも触っていません。湿度調整剤での保管と適度に弾いてますのでご安心下さい。主観ですがフレット残8くらいはあると思いますのでリペアに出さず大丈夫です。生鳴りも良く、即戦力でご使用出来ると思います。付属はオリジナルハードケースと鍵のみです。当方もそうですが335など高価な物は購入しにくいと思います。（もちろん余裕があれば欲しいです）音はclassicを積んでもさすがに負けます。なら腕で勝負！という方にお譲りしたいと思っております。使用機会があまりないので様子見の出品ですが希少かつ、鳴り、エイジドの雰囲気が良いので出品を削除するかもわかりませんのでご了承をよろしくお願い致します。#ギブソン#GibsonES-335#セミアコ