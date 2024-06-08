chatting Bird　エレキギター

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シリーズ···その他タイプ···エクスプローラータイプボディタイプ···その他 本数が増えた為、出品することにしました。あまり傷もなく綺麗な方だと思います。演奏に差し支えはありません、ガリやつまみ類も問題無しです。専用ソフトケースに入れて発送致します。あくまでも中古品ですので理解された方のみ宜しくお願いします。