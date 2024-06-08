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chatting Bird　エレキギター
商品番号 F91936909043
商品名

chatting Bird　エレキギター
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 6,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···その他タイプ···エクスプローラータイプボディタイプ···その他　本数が増えた為、出品することにしました。あまり傷もなく綺麗な方だと思います。演奏に差し支えはありません、ガリやつまみ類も問題無しです。専用ソフトケースに入れて発送致します。あくまでも中古品ですので理解された方のみ宜しくお願いします。
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