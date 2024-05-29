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特価　★ 渡辺杏堂　掛け軸　彩色春山桜花図　絹本　肉筆画
商品番号 X51045162788
商品名

特価　★ 渡辺杏堂　掛け軸　彩色春山桜花図　絹本　肉筆画
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

渡辺杏堂の彩色春山桜花図です。時代感ある逸品です。写真にてご確認ください。サイズ表具　横78cm.縦202cm絹本　横56.5cm縦146cm
http://narcologia.ru/goods/interconnect230870.html
http://narcologia.ru/goods/Adder117775.html
http://narcologia.ru/goods/navigate933830.html
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