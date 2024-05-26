久里須かなめ webくじ まとめ売り

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商品詳細
プリティーオールフレンズwebくじCANDYGHOSTPARTY久里須かなめB賞アクリルスタンド×3・・・1点4000円C賞キャンディーキーホルダー×5・・・1点500円D賞ウッドコースター×5・・・1点300円E賞クリアビジュアルシート×10・・・1点300円F賞缶バッジ×22・・・1点500円回数特典SP賞神ランチョンマット×5・・1点300円A.B賞は1点からC.D.E.F.SP賞は5点からお譲り可能ですA.B賞+1点、C.D.E.F.SP賞は+5点ずつ追加購入で-100円お値引致しますバラ売りの場合送料+210円いただきますほぼ未開封品になりますが神経質な方はご購入御遠慮くださいプリティーリズムオーロラドリームプリリズオルフレかなめプリティーシリーズ
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