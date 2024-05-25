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- 備前焼 小西陶古造 雰囲気ある 窯変板目長皿 懐石料理 茶事/茶道具 化粧箱付
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商品詳細
備前焼小西陶古造雰囲気ある窯変板目長皿懐石料理茶事/茶道具化粧箱付★美品★5D0804オードブルをお洒落に盛りつけたり、お茶菓子を並べたりするのにオススメの長皿です。明るいゴマヒダスキの景色は、普段使いしやすく、食材を引き立ててくれます。サイズ(約):長さ40㎝、幅10㎝、高さ2cm、重さ634ｇ
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