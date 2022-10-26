amiibo ネコマリオセット　ネコピーチ　アミーボネコマリオ③

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只今割引中 早い者勝ち 安心の最速らくらくメルカリ便配送10000〜値下げ不可 綺麗な状態の未開封品のコレクターや使用者向け状態が良い物は希少性高く高騰中フィギュア自体は塗装ムラなど非常少ない無い綺麗な商品細かな状態のわからない新品未開封品より全然マシレベル他の出品者様と比べられ検討してみてください。注意あくまでamiiboは人による手作業の塗装ですので個体差があります！初期傷や塗装ムラを気にされる人や完璧を求める方は購入をお控えください。商品状態 ネコピーチ 未開封品 動作確認✕未開封品の為、目視ですが塗装ムラ、ライン、台座とても良い綺麗な状態ネコマリオ 未開封品 動作確認✕未開封品の為、目視ですが塗装ムラ、ライン、台座とても良い綺麗な状態 個人的2番目に良かった商品でしたが整理中なので今回出品させていただきました！気になっている所や追加画像を求める方はコメント下さい！対応します注意事項早くて保証ありメルカリヤマト便配送トラブル防止の為、状態悪く設定!あくまで自宅管理の中古品になりますので細かな傷、錆、匂い、癖、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮くださいm(__)m初期不良、すり替え、イメージの違いや、サイズ違いなどでの発送後の返金、返品は対応できませんので、良く検討された上で購入ください!#Switch#アミーボ本体#スイッチ#amiibo#amiibo本体#Switchマリオ#amiiboネコマリオ#任天堂#amiiboマリオシリーズ#amiiboスーパーマリオ#アミーボマリオ#大乱闘スマッシュブラザーズ#amiiboネコピーチ#マリオフィギュア#スーパーマリオフィギュア#マリオコレクター#スマブラ#Switchスマブラ#Nintendo#ネコピーチ#amiiboネコピーチ#ピーチ姫#マリオブラザーズワンダー