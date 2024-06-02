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ALESIS 電子キーボード 300tones ５４鍵盤
商品番号 S87027391020
商品名

ALESIS 電子キーボード 300tones ５４鍵盤
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···電子ピアノ種類···キーボード・シンセサイザー問題なく使用していただけます！傷や汚れもありません。コードでも電池でもご使用いただけます。
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