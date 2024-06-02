ARIA AU 1 ソプラノウクレレ

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ARIAのソプラノウクレレ AU1でございます。確認のため一度開封した後、倉庫に保管していたため、未使用品とさせていただきます。付属品は、本体、ソフトケース、説明書、専用外箱など一式揃っております。厳重に梱包して、即日発送致しますのでよろしくお願いします！★即購入OKです。★状態ご確認くださいませ。★写真のものが全てになります。★何かご不明な点がありましたら購入前にご確認下さいませ。