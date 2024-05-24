オカリナ CANTARE 5G管 12穴　1本

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オカリナCANTARE5G管(アルトG管)12穴1本布袋ケース付です。だいぶ以前に窯元（茨城県笠間市）に行って購入したものです。元は紙箱しかついていませんでしたが、手製布袋をお付けします。殆ど使ってはいませんが、中古であることはご了解ください。最も多く使われるアルトC菅（４C管）に比べて一回り大きく、低い音が出ます。この５G管の上のドの音が、アルトC菅のソの音になります。♯一つ（ト長調）の楽譜をG管で吹くときは♯♭なし（ハ長調）の吹き方になります。カンターレ製は、やや息を少なめに優しく吹くのがコツになります。2023年10月現在のCANTARE定価表では５G管12穴が41,850円です。