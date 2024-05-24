コスベイビー マーベル　コミック カーネイジ　フィギュア

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商品詳細
コメントされる方や、ご購入をお考えいただいてる方はプロフィール必読でお願い致します。購入してから飾っていました。特に目立った傷もなく状態は良好です。箱はありますが、おまけ程度でお考え下さい。自宅保管になりますので神経質な方などはご遠慮下さい。※お値下げは常識範囲内でお願い致します。※他の商品とまとめてお買い上げいただける場合、送料分のお値引きは可能です。
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