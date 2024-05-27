MXL 990 コンデンサーマイク

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(♥︎︎ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾【商品内容】♥コンデンサーマイクMXL990※梱包済【商品詳細】♥MXL990コンデンサーマイクのみ(付属品、箱等はついておりません)♥全体的に綺麗な状態で目立つような傷はございませんが、小傷がございます(4枚目参照)□■ご購入前に■□送料•手数料込みのお値段となっております。また、自宅保管品の為、ご理解頂ける方ご縁がありましたら宜しくお願い致します(^^)♥大幅なお値下げ交渉はごめんなさい(＞＜)(お値下げご希望の方は希望金額をご提示ください)#mxl#mxl990#コンデンサーマイク#マイク#録音マイク
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