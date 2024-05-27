血界戦線　クラウス　ナックル　リング　指輪

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グッズ整理のための出品です。血界戦線のクラウス・V・ラインヘルツが使用しているナックルの形のシルバーリングです。サイズ 23号１、２回使用し保管していました。手入れはしましたが、素人なため完璧では有りません。写真でご確認の上、ご了承いただけた方のみお求めください。外箱の厚みが６センチほどのためゆうパケットプラスで防水等をした上で発送します。素材Silver925、スワロフスキー、エポキシ樹脂