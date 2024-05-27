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血界戦線　クラウス　ナックル　リング　指輪
商品番号 F37632075706
商品名

血界戦線　クラウス　ナックル　リング　指輪
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ整理のための出品です。血界戦線のクラウス・V・ラインヘルツが使用しているナックルの形のシルバーリングです。サイズ　23号１、２回使用し保管していました。手入れはしましたが、素人なため完璧では有りません。写真でご確認の上、ご了承いただけた方のみお求めください。外箱の厚みが６センチほどのためゆうパケットプラスで防水等をした上で発送します。素材Silver925、スワロフスキー、エポキシ樹脂
http://narcologia.ru/goods/stage238697.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose506140.html
http://narcologia.ru/goods/response438342.html
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