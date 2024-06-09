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大幅値下げ ★千葉ジェッツ★ 大宮宏正本人直筆サイン入りユニフォーム！レプリカ
商品番号 T64002690019
商品名

大幅値下げ ★千葉ジェッツ★ 大宮宏正本人直筆サイン入りユニフォーム！レプリカ
ブランド名 アンダーアーマー
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★千葉ジェッツ★大宮宏正本人直筆サイン入りユニフォーム！レプリカユニフォーム★パリオリンピック出場決定セール★2020〜2022年超レアディスプレーしてありました。着用なし本人から直筆で書いてもらっています。サイズ　LG身長　172-178cm胸囲　93-99cm#1ジョシュ・ダンカン#2富樫勇樹#6赤穂雷太#8大宮宏正#9二上耀#11西村文男#13大倉颯太#14佐藤卓磨#15藤永佳昭#21ギャビン・エドワーズ#24ラシードファラーズ#31原修太#33ジョン・ムーニー#34クリストファー・スミス#200ジャンボ君2020年〜2021年Bリーグ　千葉ジェッツ#ジョシュ・ダンカン#富樫勇樹#赤穂雷太#大宮宏正#二上耀#西村文男#大倉颯太#佐藤卓磨#藤永佳昭#ギャビン・エドワーズ#ラシードファラーズ#原修太#ジョン・ムーニー#クリストファー・スミス#ジャンボくんジャンル（スポーツ選手）···バスケットボールサイン有無···有り
http://narcologia.ru/goods/revamp815222.html
http://narcologia.ru/goods/stage955497.html
http://narcologia.ru/goods/composite454754.html

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