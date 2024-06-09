大幅値下げ ★千葉ジェッツ★ 大宮宏正本人直筆サイン入りユニフォーム！レプリカ

★千葉ジェッツ★大宮宏正本人直筆サイン入りユニフォーム！レプリカユニフォーム★パリオリンピック出場決定セール★2020〜2022年超レアディスプレーしてありました。着用なし本人から直筆で書いてもらっています。サイズ LG身長 172-178cm胸囲 93-99cm#1ジョシュ・ダンカン#2富樫勇樹#6赤穂雷太#8大宮宏正#9二上耀#11西村文男#13大倉颯太#14佐藤卓磨#15藤永佳昭#21ギャビン・エドワーズ#24ラシードファラーズ#31原修太#33ジョン・ムーニー#34クリストファー・スミス#200ジャンボ君2020年〜2021年Bリーグ 千葉ジェッツ#ジョシュ・ダンカン#富樫勇樹#赤穂雷太#大宮宏正#二上耀#西村文男#大倉颯太#佐藤卓磨#藤永佳昭#ギャビン・エドワーズ#ラシードファラーズ#原修太#ジョン・ムーニー#クリストファー・スミス#ジャンボくんジャンル（スポーツ選手）···バスケットボールサイン有無···有り



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