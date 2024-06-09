ピエタオカリナソプラノ1C　Excellent

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土笛工房ピエタのオカリナです。ソプラノC ロングノーズタイプです。高音部の演奏において右手小指だけを巻きつけてできますので安心です。全体的に手作り感の強い温かみのある土笛に仕上がりました。音色は角の取れたソフト感ですが力強さをかねそなえ最低音から一気に最高音まで吹き上げる爽快感は体感することでその真価を確認して頂けるかと思います。又指の組み合わせで倍音でファ＃、ソまで出ますので幅広い曲の演奏が愉しめます。ひとつひとつ丁寧に仕上げておりますので数は少ないのでお早めにお買い求めいただけることをお勧めします。