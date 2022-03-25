大谷翔平 日本ハム　ルーキー 2013 BBM 2nd PSA9 RC

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ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...写真御覧いただきありがとうございます。大谷翔平 北海道日本ハムファイターズ ルーキー 2013BBM2ndVERSIONSHOHEIOHTANICARDSHOPLTDEDNONMEMPSA9MINTRC非売品鑑定済みカードショップ限定カードショップで配布されたカードで、2ndバージョンの宣伝用カードです。2ndバージョンではメモラカードが封入され、そのデザインを模しています。(メモラは入っていませんのでご注意ください)販促のみで使われた非売品のカードとなります。現在エンゼルスで大活躍中、WBCでも活躍しMVP有力の大谷翔平選手のBBM製のルーキーカードです。2013年と10年前のカードですが鑑定の結果はPSA9。大谷翔平伝説のスタートの1枚とも言える稀少なトレーディングカードです。あくまで素人保管であり、初期傷等細かいコンディションにこだわる方のご購入はご遠慮いただいております。ＮＣ、ＮＲでお願いいたします。他にも、佐々木朗希選手、大谷翔平選手の出品していますので気軽にぞいて見てください。よろしくお願いいたします。