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JK Exclusive 8CL SB / JK エクスクルーシブ 8CL SB
商品番号 E28476705440
商品名

JK Exclusive 8CL SB / JK エクスクルーシブ 8CL SB
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

太管、トロンボーン/ユーフォニアム用マウスピースJKのエクスクルーシブモデル。ヨーロッパを代表するマウスピースメーカーとしてプロ奏者からアマチュア・プレイヤーまで多くの支持を受けています。バックシャンクリム内径25.25ミリカップの深さは深め実戦には使用しておらず、試奏程度です。シャンクに楽器本体と擦れた跡があります。箱は古いですが、本体はかなり綺麗な状態です。
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