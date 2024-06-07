JK Exclusive 8CL SB / JK エクスクルーシブ 8CL SB

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商品詳細
太管、トロンボーン/ユーフォニアム用マウスピースJKのエクスクルーシブモデル。ヨーロッパを代表するマウスピースメーカーとしてプロ奏者からアマチュア・プレイヤーまで多くの支持を受けています。バックシャンクリム内径25.25ミリカップの深さは深め実戦には使用しておらず、試奏程度です。シャンクに楽器本体と擦れた跡があります。箱は古いですが、本体はかなり綺麗な状態です。
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