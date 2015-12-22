PCデポ　1万円分　株主優待

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商品詳細
ピーシーデポの株主優待10枚です。有効期限:2024年6月30日通信販売で必要な封筒・申し込み書など一式も同封します。追跡可能・匿名配送のメルカリ便でお送りします。■値下げ交渉はご遠慮ください。■梱包資材はリサイクル品を利用し、防水処理はしません。優待券などは折り畳んで封入する可能性があります。■画像と商品説明文の転載は固くお断りします。■転売目的の方はご遠慮ください。#株主優待券#株主優待#優待券#優待#株主#ピ－シーデポ#PCデポ#PCDEPO
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