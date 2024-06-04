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泡盛　古酒　瑞泉門　30年瓶熟成
商品番号 K52556048027
商品名

泡盛　古酒　瑞泉門　30年瓶熟成
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,874 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沖縄県那覇市首里崎山町の瑞泉酒造「瑞泉門」　43度　720㎖バーコードが無いので1994年以前の商品と推測します。コバルト色のボトルがステキです#終売品　189
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