［専用］トレポンティ・アジャスタブルハーネス2.5号　オレンジ➕ブルー計2点



2022年秋冬新作 ［専用］トレポンティ・アジャスタブルハーネス2.5号 ...



トレポンティ Tre Ponti フィッビア アジャスタブルタイプ ソフト ...



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TRE PONTI (トレポンティ) ハーネス 犬用 サイズ2.5 オレンジの通販 by ...

[新品・未使用]イタリア製トレポンティアジャスタブル、ソフトメッシュ、ハーネスブルーサイズ2.5号(体重5〜6kg胸囲36〜50cmサイズ表参照)定価¥4,840アジャスタブルなので長さの調整ができるので夏の薄着時〜冬の厚着時まで対応可能で使い勝手が良いです♪未使用品ですが自宅保管の中古品になりますので細かい事の気になる方のご購入はお控え下さい。