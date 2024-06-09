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ヤムヤムヤム　健康マネジメント 腎臓 チキン味(1.3kg)
商品番号 H42350388090
商品名

ヤムヤムヤム　健康マネジメント 腎臓 チキン味(1.3kg)
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,746 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤムヤムヤム　健康マネジメント腎臓(犬用食事療法食)チキン味/1.3kg(1袋)腎臓の健康を維持したい愛犬のためのおいしいごはんに賞味期限　2024年7月新品未使用■15時までのご注文・ご決済確認で当日発送いたします。※なお、(日・祝日)は翌日の発送となりますこと、ご容赦ください
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