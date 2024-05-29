未使用品 SHIPS オーガニック　ヨーロッパリネン　パフビッグシャツ

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お値下げご相談ください商品説明■定価１１９９０円（税込）■洗濯機可能■素材：麻100％■カラー：ラベンダー■フリーサイズ着丈74身幅127.5※未使用品、タグ付き（梱包からは開封済。未着用）※写真６枚目から現物■ヨーロピアンオーガニックリネンを使用したシリーズさらりと羽織れるディテールや生地感にこだわったリネンシャツ。オーバーサイズで、さっと涼しげに羽織れる一着。〈洗濯機可能アイテム〉■〈デザインポイント〉シンプルさの中にたっぷりと分量感をもたせたパフスリーブが可愛いリネンシャツ。少し袖をたくしあげた時に出るボリューム感が◎綺麗めにもカジュアルにもテイストを選ばず着回せる汎用性の高い一枚です。■〈生地・素材のポイント〉清涼感のあるリネン100%の素材を使用しています。ご自宅でお洗濯ができるので、デイリーにご利用いただけます。■〈コーディネート・その他〉フロントを閉じても開けてもさまになる一着。光沢感のあるアイテムとあわせて綺麗めにも、カジュアルなロンTやTシャツにあわせてカジュアルに着用するのもおすすめ。暑くなるこれからの季節には、キャミソールやタンクトップ、ワンピースの上に、羽織りとしてさっと取り入れられます。日除けや冷房対策としても、持っておくと重宝してくれます。■ブランド【少しのいいこと】～JUSTALITTLEBETTER～SHIPSanyは人のため、環境のため小さなことでも何かできることから始めます。この商品はその理念のもと、環境に配慮してつくられています。POINTヨーロッパ産オーガニックリネン------------------------------生地の厚み：薄手伸縮性：無透け感：若干有り光沢感：無水洗い：可