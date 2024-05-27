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ロキト　ブラウス
商品番号 O94031578361
商品名

ロキト　ブラウス
ブランド名 ロキト
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···花柄袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏柄・デザイン···レース着丈約50㎝身幅約46㎝袖丈約20㎝ロキトのブラウスです。着用回数1回。一度自宅で洗濯しています。目立った傷などはありません。着用していますので中古品になります。神経質な方は購入お控えください。
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