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商品詳細
柄・デザイン···花柄袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏柄・デザイン···レース着丈約50㎝身幅約46㎝袖丈約20㎝ロキトのブラウスです。着用回数1回。一度自宅で洗濯しています。目立った傷などはありません。着用していますので中古品になります。神経質な方は購入お控えください。
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http://narcologia.ru/goods/moisture302369.html
http://narcologia.ru/goods/septet328619.html
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