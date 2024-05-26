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PARC LAMU スタンドカラーブラウス　ギャザーネック　ブルー　フレンチ袖
商品番号 N91031929925
商品名

PARC LAMU スタンドカラーブラウス　ギャザーネック　ブルー　フレンチ袖
ブランド名 バーニーズニューヨーク
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨーロピアンエレガンスの香りを閉じ込めた、程よくトレンド感のあるウェアメイドで人気を集める「PARCLAMU（パルクラミュー）」。オンオフ問わずにデイリーに使えるハイネックブラウス。大人気のハイネックギャザーブラウスがフレンチのドルマンスリーブで。ゆったりとしたシルエットでリラックス感があり、暑い時期でも着やすいアイテム。シボ感のある楊柳素材で首元のギャザーと袖のドレープがきれいな１枚です。二の腕がすっきり見えるのも嬉しいポイントです。￥30,800ブランドPARCLAMUBARNEYSNewYork色ブルー　青素材ポリエステル100％原産国日本素材...シルクのような肌触りの良いポリエステルカラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...夏lecoeurblanc
http://narcologia.ru/goods/conception693857.html
http://narcologia.ru/goods/mythic895835.html
http://narcologia.ru/goods/encourage511772.html

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