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- PARC LAMU スタンドカラーブラウス ギャザーネック ブルー フレンチ袖
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商品詳細
ヨーロピアンエレガンスの香りを閉じ込めた、程よくトレンド感のあるウェアメイドで人気を集める「PARCLAMU（パルクラミュー）」。オンオフ問わずにデイリーに使えるハイネックブラウス。大人気のハイネックギャザーブラウスがフレンチのドルマンスリーブで。ゆったりとしたシルエットでリラックス感があり、暑い時期でも着やすいアイテム。シボ感のある楊柳素材で首元のギャザーと袖のドレープがきれいな１枚です。二の腕がすっきり見えるのも嬉しいポイントです。￥30,800ブランドPARCLAMUBARNEYSNewYork色ブルー 青素材ポリエステル100％原産国日本素材...シルクのような肌触りの良いポリエステルカラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...夏lecoeurblanc
http://narcologia.ru/goods/conception693857.html
http://narcologia.ru/goods/mythic895835.html
http://narcologia.ru/goods/encourage511772.html
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