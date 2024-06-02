MARNI マルニ メリージェーン 厚底 モード エスパドリーユ

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MARNIの厚底メリージェーンですサイズ38大幅にお値下げしましたご検討ください室内で試着のみの新品未使用お色は黒のレザー厚底のエスパドリーユがモードで可愛いですストラップがあるので安定感あります金の金具も素敵です一目惚れして購入しましたが妊娠し、履く機会がありませんので気に入ってくださった方にお譲りしたいですお安く出品致します、よろしくお願いしますTOGAsacaiMARNIステラマッカートニードクターマーチンギャルソンvivienヴィヴィアンgucci