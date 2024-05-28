TIFFANY\u0026Co ティファニー スクリューネックレス 925/750 ...

ご覧頂き誠に有難う御座います。TIFFANY\u0026Coティファニーのスクリューネックレスが入荷いたしました♪これから長くご愛用頂けるとおもいます。ご検討よろしくお願いいたします。画像以外に確認したい箇所などありましたら気軽にコメントください※お値下げ交渉は希望額をご提示くださいませ。-----------------------------------【商品詳細】TIFFANY\u0026CoティファニースクリューチェーンツイストネックレスシルバーK18コンビカラー【ランク】B-----------------------------------■参考／ランクの程度N：新品S：未使用品A：極美品AB：美品(使用感小)B：使用感中C：使用感大D：ジャンク扱い -------------------------【状態】※状態につきまして、画像にてご判断ください。【付属品】本体、保存袋【購入先】古物事業者限定ブランドオークション（古物許可保持者限定）126225



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