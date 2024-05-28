LONGCHAMP プリアージュ·ネオ 2wayバッグ S ブラック

ご覧いただきありがとうございます新品未使用タグ付きLONGCHAMPロンシャンル?プリアージュネオショルダーバッグSサイズ色:ブラック素材:ナイロン■サイズ約25(横下)-35(横上)×23(縦)×16cm(マチ)ショルダーストラップ長さ：ショルダーの長さ:約105cm【付属品】ロンシャンカード、ショルダー大人気のルプリアージュシリーズの特別限定シリーズ、最新デザイン、3way(トートバック、肩掛け、斜め掛け可能)LPGデザインです。Sサイズ一番使いやすくて、身の回りの必需品を持ち歩くのにぴったりです。フェミニンさとクリーンでミニマルなラインを融合させた、毎日使いたいファッションアクセサリー。取り外し可能なショルダーストラップ。クロスボディとしても、ショルダーとしても、そして手に持ってもお使いいただけます。軽量で収納力に富むルプリアージュネオは、現代の都会的な女性の理想的な仲間となります。海外アウトレット購入商品です。アウトレット正規品は同じ品番であっても、細部など異なる場合があります。また、過剰生産やシーズンオフの商品、若干のキズ、アウトレット限定に生産された商品になります。ご理解いただける方のみお願いします。国内正規店の物と違うとの理由で返品することはお断りします。実物の写真をご確認ください。未使用のため綺麗な状態とは思いますが、自宅保管品になります。必ずプロフィールを読んで、ご理解頂ける方、お願い致します。



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