PRADA ハンドバッグ

PRADAハンドバッグ＊サイズ（バッグ本体）高さ 15cm幅 19cm奥行き 6cm※多少の誤差はご了承ください。状態は良いと思いますが、写真をご確認の上、長期保存品、中古品ということをご理解いただける方のご購入をお願い致します。



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