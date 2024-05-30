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fray i.d ♡ オープンショルダージョーゼットドレス
商品番号 F57893709692
商品名

fray i.d ♡ オープンショルダージョーゼットドレス
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

frayi.dオープンショルダージョーゼットドレスsize0友人の結婚式で一度着用しました。右腰あたりにカバンで擦れたあとがございます。(8枚目)着用している分には目立ちませんがご理解ある方おねがいします☻色も形もとってもかわいいです！定価　￥24,200-柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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FRAY I.D 新作：staff着用オープンショルダージョーゼットドレス | FLAT2F
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