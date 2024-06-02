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ドゥドゥ　ボクサー型パイソンバッグ
商品番号 T16318803164
商品名

ドゥドゥ　ボクサー型パイソンバッグ
ブランド名 ドゥドゥ
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：ベージュ定価：28000+税数回しか使っておりません。ベージュのトレンチコートやベージュのパンツに合わせてポイントにして使っていました。紐に少し黒ずみ、金具に経年劣化ありますが、目立たない箇所なのでまだまだお使いいただけます。中古品、自宅保管にご理解ある方のみお願いいたします。スタイリッシュな印象で人気のボクサー型バッグです。シンプルながらトレンド感のあるデザインは、スタイリングのアクセントに。　上品で高級感のある素材が、コーデをランクアップしてくれます。マチもあり、見た目以上の収納力も嬉しいポイント。カジュアルからキレイめスタイルまで合わせやすいアイテムです。#バケツバッグ素材···牛革(本革)
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