ドゥドゥ　ボクサー型パイソンバッグ

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商品詳細
カラー：ベージュ定価：28000+税数回しか使っておりません。ベージュのトレンチコートやベージュのパンツに合わせてポイントにして使っていました。紐に少し黒ずみ、金具に経年劣化ありますが、目立たない箇所なのでまだまだお使いいただけます。中古品、自宅保管にご理解ある方のみお願いいたします。スタイリッシュな印象で人気のボクサー型バッグです。シンプルながらトレンド感のあるデザインは、スタイリングのアクセントに。 上品で高級感のある素材が、コーデをランクアップしてくれます。マチもあり、見た目以上の収納力も嬉しいポイント。カジュアルからキレイめスタイルまで合わせやすいアイテムです。#バケツバッグ素材···牛革(本革)
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