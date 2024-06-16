『新品未使用』レディーススクエアネックブラウス　バックリボン　可愛い　aki

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本日は、商品をご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼♪about♪フリルがが可愛いスクエアネックブラウス。フロントはシンプルなデザインですが、後ろ姿の編み上げ感がとっても可愛い一枚。デニムにもショートパンツにも合わせやすい夏コーデに大活躍してくれるアイテムです。♪size♪(サイズ詳細は商品画像と一緒に掲載しております）●フリーサイズ♪color♪●ホワイト✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【☆買ってくださる方にお伝えしたいこと☆】◎サイズの詳細については写真の最後に掲載してございます。◎プロフィールを必ずご覧下さい。大事なことが記載されています。◎インポートのお洋服をたくさん出品しています。 他の出品ページもごゆっくりご覧いただければと思います☆。.:＊・゜✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【ハッシュタグ】#レディース#新品#未使用#お洒落#オシャレ#韓国#インポート#可愛い#おすすめ#おススメ#オススメ#トレンド#ワンピース#スクエアネック#フリル#夏コーデに大活躍#お洒落好きな人#差がつくファッション#aki