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『新品未使用』レディーススクエアネックブラウス　バックリボン　可愛い　aki
商品番号 U22739170741
商品名

『新品未使用』レディーススクエアネックブラウス　バックリボン　可愛い　aki
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本日は、商品をご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼♪about♪フリルがが可愛いスクエアネックブラウス。フロントはシンプルなデザインですが、後ろ姿の編み上げ感がとっても可愛い一枚。デニムにもショートパンツにも合わせやすい夏コーデに大活躍してくれるアイテムです。♪size♪(サイズ詳細は商品画像と一緒に掲載しております）●フリーサイズ♪color♪●ホワイト✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【☆買ってくださる方にお伝えしたいこと☆】◎サイズの詳細については写真の最後に掲載してございます。◎プロフィールを必ずご覧下さい。大事なことが記載されています。◎インポートのお洋服をたくさん出品しています。　他の出品ページもごゆっくりご覧いただければと思います☆。.:＊・゜✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【ハッシュタグ】#レディース#新品#未使用#お洒落#オシャレ#韓国#インポート#可愛い#おすすめ#おススメ#オススメ#トレンド#ワンピース#スクエアネック#フリル#夏コーデに大活躍#お洒落好きな人#差がつくファッション#aki
http://narcologia.ru/goods/revamp77922.html
http://narcologia.ru/goods/approximate965520.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture975541.html
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