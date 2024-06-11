イノセントワールド天使ボタンレースエンジェルブラウスInnocentworld

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イノセントワールドのエンジェルブラウスです。ボタンは天使の羽のようです。レースは天使の柄のオリジナルレースでとても素敵です。目立つキズや汚れはありませんが、しまいこんでいたものなので、うっすらとしたくすみなどがあるかもしれません。イノセントワールドのバラ刺繍ワンピースも出品しております。よろしければご覧ください。家庭で保管されていたものですので完璧な状態ではない場合もあります。見落としがあるかもしれません。他のフリマサイトにも出品しています。そちらで売れてしまった場合予告なく出品を取り消すことがありますので、気になっている方はお早めに。プロフをお読みになりよろしければ即購入OKです。どうぞよろしくお願いします。匿名配送希望の方は、購入前にコメントしてくださいますようお願いします。業者名アカウント名での発送はできません。ヴィクトリアンメイデン、メアリーマグダレン、アンジェリックプリティAngelicpretty、ベイビーザスターズシャインブライトBABY,thestarsshinebright、シャーリーテンプル ルルゲッタ ミルクmilk、ロリータ、ナイルパーチ、エミリーテルプルキュート、メタモルフォーゼ アンクルージュ ハニーシナモンなどがお好きな方にも似合うかと思います。