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Leilian レリアン水彩画風 プルオーバー ブラウス カットソー 9
商品番号 H27276550217
商品名

Leilian レリアン水彩画風 プルオーバー ブラウス カットソー 9
ブランド名 レリアン
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レリアンカットソーサイズ表記は9です。お色はブルー系プリントです。素材は　基布　コットン55　ポリエステル45　すかし部分　ポリエステル100％です。平置き実寸で　肩幅56　身幅48.5　着丈54　袖丈7cm位です。商品の状態1回着用自宅保管品です。写真にはタグ等映っていますが着用の際に外し処分しましたので、参考でお願いします。自宅保管の為、畳シワ、ハンガー跡、小さな汚れなど見落としがある場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/rebellion992678.html
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