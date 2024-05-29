Leilian レリアン水彩画風 プルオーバー ブラウス カットソー 9

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レリアンカットソーサイズ表記は9です。お色はブルー系プリントです。素材は 基布 コットン55 ポリエステル45 すかし部分 ポリエステル100％です。平置き実寸で 肩幅56 身幅48.5 着丈54 袖丈7cm位です。商品の状態1回着用自宅保管品です。写真にはタグ等映っていますが着用の際に外し処分しましたので、参考でお願いします。自宅保管の為、畳シワ、ハンガー跡、小さな汚れなど見落としがある場合がございます。