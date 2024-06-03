BT21 RJ スタンディングドール ジャンボぬいぐるみ

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外箱に使用感見られます。※2枚目、3枚目の画像をご確認ください。開封後数日飾っていたのみでその後は暗所にて保管しておりました。本体の方は目立った汚れ等はございません。素人の検品ですので、検品が不十分な箇所もあるかと思います、予めご了承ください。神経質な方や完璧主義な方は購入を御遠慮ください。