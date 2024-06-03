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- SN008 KUMIKYOKU ボタンダウンシャツ グリーン花柄 レディース 2
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商品詳細
SN008KUMIKYOKUボタンダウンシャツグリーン花柄レディース2ポス状態:多少の使用感はありますが、傷や汚れはございません。サイズ：2素材：コットン100実寸サイズ（おおよそ）身幅約43着丈約60肩幅約36袖丈約22裄丈約出品者管理用[SN008]●商品はUSEDですが極力綺麗な状態にしての発送を心掛けております！●古着の為、多少の汚れの見落としがある場合があります。●環境により、写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。ご了承くださいませ。
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