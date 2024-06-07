新品未使用】希少 ノードフューメ クロコダイル 二つ折り財布 ...

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ご覧頂きありがとうございます。【商品紹介】◯ブランドnordfiumeノードフューメ◯デザイン高級エキゾチックレザークロコダイルを使用した、ノードフューメのクロコダイルレザー二つ折り財布です。上品なネイビーカラーの使いやすい二つ折り財布、上質でしっかりとしたクロコダイルレザーは長年使いながらエイジングを楽しんで頂けます。財布内部はワインレッドになりネイビーとのバイカラーがお洒落です。持ちやすいサイズ感で実用性も抜群です。ユニセックスでお使い頂けるノードフューメのクロコダイルレザー二つ折り財布をお探しの方はこの機会に是非‼︎財布内部札入れ×1小銭入れ×1カードポケット×14オープンポケット×2◯素材クロコダイルワニ革◯カラーネイビーワインレッド◯実寸縦幅約9.3㎝ 横幅約10.8㎝ マチ約2.5㎝素人採寸になりますのでご質問等ございましたらコメントよろしくお願い致します。◯状態SS新品未使用品A美品、新品に近い使用感の少ない状態B多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C使用感はあるが普段着用するのに問題無い程度D状態が悪く使用感が強いお品 Eジャンク品 訳あり品新品未使用の綺麗なお品です。あくまで自宅保管になりますので完璧なお品をお探しの方は購入をご遠慮下さい。高級感のある素敵なお財布ですのでオススメです‼︎◯付属品純正BOX純正保存袋◯購入元大手リユースショップ◯配送ご購入、お支払い確認後、簡易包装にて1日〜2日で配送致します。⭕️当店で取扱う全ての商品がご覧頂けます。#エースstore⭕️当店で取り扱う全ての財布がご覧頂けます。#エースstorewalletnordfiumeノードフューメ ノードフューメクロコダイルレザー二つ折り財布ノードフューメクロコダイル二つ折り財布ノードフューメクロコダイル財布クロコダイル二つ折り財布 希少 高級クロコダイル財布 エキゾチックレザー