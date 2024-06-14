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NUR ヌールドナテラルッキ　本革　トートバッグ
商品番号 A71708936231
商品名

NUR ヌールドナテラルッキ　本革　トートバッグ
ブランド名 ヌール
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前購入し、愛用していましたが、ここ数年使用しなくなったので、出品致しました。一カ所角にスレがあります。使用感はあります。持ち手はスレ等ありません。中の底には底板を使用していたので、綺麗です。ポケットや裏地を省き、牛革ですが、軽さを考慮し作られたバッグだそうです。星刺繍　usedですので、気になさる方はご遠慮下さい。サイズ…縦　約30㎝　　　　横　約50㎝　　　　底　約30×17㎝　　　持ち手　約38㎝付属品…保存袋42000円程カラー...ネイビートートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...その他特徴...A4サイズ収納可(大容量)素材...レザー(本革)＃NUR＃ヌール＃ヌールドナテラルッキ＃本革トートバッグ＃星刺繍
http://narcologia.ru/goods/mobilehome722043.html
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