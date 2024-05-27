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未使用品LOUIS VUITTON ショルダー(別売アクセサリー)
商品番号 N67477929136
商品名

未使用品LOUIS VUITTON ショルダー(別売アクセサリー)
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長さ：最大110cm,最短90cm長さ調節の穴7つアクセサリー材質···本革カラー···ベージュ付け替え用ストラップとして渋谷西武で購入したものの、結局一度も使うことなく、大切に保管していました。出番がなさそうなので、出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/recuperation815921.html
http://narcologia.ru/goods/approximate525020.html
http://narcologia.ru/goods/perforce573965.html
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