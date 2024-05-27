未使用品LOUIS VUITTON ショルダー(別売アクセサリー)

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長さ：最大110cm,最短90cm長さ調節の穴7つアクセサリー材質···本革カラー···ベージュ付け替え用ストラップとして渋谷西武で購入したものの、結局一度も使うことなく、大切に保管していました。出番がなさそうなので、出品いたします。