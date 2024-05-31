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シャネルCHANEL トートバッグ レザーベルト　黒　ブラック　本革　正規品
商品番号 A43304090538
商品名

シャネルCHANEL トートバッグ レザーベルト　黒　ブラック　本革　正規品
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 69,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真にある箱は壊れてしまい付きませんが正規品店舗である証拠として載せました。白い袋は多少汚れ部分がありますので欲しい方は付けますのでコメントください。正規品、カード付き国内CHANELシャネル店舗ブティックにて数年前に購入。ブラック×CHANEL金具が素敵なトートバッグ大きなシルバーのロゴが目立ちます日常使いはもちろん、カジュアルなスタイルにもラグジュアリーな場面にも、装いを一段と華やかにしてくれます肩にもかけられる長さのトートバッグ収納力、機能性もバツグン♪たっぷり入るので一つあるととっても便利なサイズレザーの状態もよく、シルバー金具も綺麗めです大変レアなお品物です【サイズ】幅28cm高さ28cmマチ10cmハンドル部分　28cm【付属品】カード【状態】2回のみ短時間の使用なので目立った大きなダメージや角スレ等なく綺麗めな状態です。届いたらすぐにお使いいただけるコンディションです新品未使用品ではございません。僅かなダメージはある中古美品になります。人それぞれ主観は違いますので神経質の方は無理にご入札お控え下さい。他のサイトにも掲載しておりますので予告なく削除する場合が御座います。ご了承下さいませ。売り切れの場合もございますので在庫確認していただけると幸いです。大切にしてくださる方にお渡し出来ると嬉しいです#CHANEL#シャネル#トートバッグ#ショルダーバッグ#バッグ
http://narcologia.ru/goods/competitive858081.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation452721.html
http://narcologia.ru/goods/flight261328.html
シャネルCHANEL トートバッグ レザーベルト　黒　ブラック　本革　正規品
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