⭐︎【高級】トルマリン ペンダントトップ k18 2g

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商品詳細
ご購入前コメントを頂くようお願い致します透明度抜群な天然トルマリンペンダントトップです。石サイズ:約13x17.5x7mm重量：2gペンダントトップ素材：k18■天然石のため傷、クラック（内部の割れ）、インクルージョン（内部の気泡や不純物）がある場合があります。■撮影環境により、写真と実物の色味が異なることがあります。*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneトルマリン*********************************#天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #トルマリン #ルベライト #恋愛 #インディゴライト#冷静 #ヴェルデライト #成功 #ウォーターメロン #バランス #バイカラー #成長 #パライバ #幻の宝石
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