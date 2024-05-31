【FARIS】＊新品＊天然パール Seed ネックレス

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商品詳細
FARISホワイトパールSeedネックレス・天然パール・14kゴールドのフック式の留め具・長さ44.5cm・アメリカ製。購入金額：74,000円エストネーションで購入＊わざとチェーンの部分に余裕を持たせた作りになっています。
http://narcologia.ru/goods/scissoring833996.html
http://narcologia.ru/goods/moisture916969.html
http://narcologia.ru/goods/conception888457.html
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